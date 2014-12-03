ЕС и США обещают "бок о бок" поддерживать новое правительство Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом идет речь в совместном заявлении, которое было принято сегодня в Брюсселе по результатам заседания Совета по энергетическим вопросам ЕС-ЕС.

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"Совет вновь подтвердил решимость Евросоюза и Соединенных Штатов стоять плечо к плечу в своей поддержке нового правительства Украины и подчеркивает необходимость продолжения реформ в энергетическом секторе Украины в соответствии со своими обязательствами в рамках Энергетического содружества относительно постепенной интеграции украинского энергетического рынка в ЕС, подчеркивая необходимость защиты уязвимых слоев населения", - говорится в заявлении.

Кроме того, Совет приветствовал разработанный украинским правительством при активной поддержке США план чрезвычайных мероприятий в отрасли энергетики накануне будущей зимы, и подчеркнул важность продолжения тесного сотрудничества, чтобы "обеспечить оптимальное использование помощи со стороны США, ЕС и его государств-членов".

Совет также признал среднесрочные и долгосрочные усилия США и ЕС для повышения энергетической безопасности Украины, включая поддержку реформы энергетического сектора Украины, повышения правовой и политической базы и технических возможностей для увеличения внутреннего производства. "Повышение энергоэффективности и расширение использования возобновляемых источников энергии также играют важную роль в повышении энергетической безопасности Украины", - убеждены США и ЕС.