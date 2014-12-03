Bloomberg: нефть, рубль и Путин приближаются к цифре 63. Российская шутка – на данный момент

В статье Ильи Архипова и Степана Кравченко под названием «Нефть, рубль и Путин приближаются к цифре 63. Российская шутка – на данный момент», опубликованной на сайте Bloomberg.com, пишется о том, что эта шутка становится популярной в России, в то время как правительство изо всех сил старается выдержать международные санкции, введенные в связи с конфликтом в Украине. По словам, по крайней мере, пяти приближенных к Путину людей, давление со стороны США и Европы побуждает россиян противостоять атаке на их экономику.

Черный юмор – это часть имиджа неповиновения, которого не видели со времен холодной войны. В то время, как экономика входит в первую рецессию за последние пять лет, рубль обесценивается и деньги выводятся из страны, сторонники Путина сплачивают свои ряды и уверены в том, что он будет баллотироваться на новый шестилетний срок в 2018 году.

«Мы становимся беднее, наши сбережения исчезают, цены растут, однако мы видим эффект обратный тому, которого ждали люди, желающие краха Путина», сказала Ольга Крыштановская, социолог, изучающий элиту в Российской академии наук. Шутки только подчеркивают их решимость выстоять до конца, сказала она.

Путин отмечает свой 63-й день рождения 7 октября. Цена на «Brent» на этой неделе опустилась до пятилетнего минимума в $ 67,53 за баррель. Рубль упал почти до 54 за доллар, по сравнению с сильным курсом 34 рубля за доллар меньше, чем шесть месяцев назад, то есть ему нужно потерять еще 14 процентов, чтобы соответствовать шутке.

Не сдаваться

Друг Путина, который говорил на условиях анонимности, заявил, что санкции не сработают, потому что США и Европейский союз не понимают российский менталитет. Страна выдерживала ленинградскую блокаду в течение более чем двух лет во время Второй мировой войны, а значит, сможет пережить и это, сказал он.

«Запад неверно понимает мотивацию Путина и его ближайшего окружения», сказал Евгений Минченко, глава Международного института политической экспертизы в Москве. «Они думают, что Путин бизнесмен, что деньги самое главное для него, и что, надавив на него и на его союзников в финансовом плане, они их сломают».

Идея стойкости пользуется популярностью у публики, это подтверждают опросы общественного мнения.

Один из них, опубликованный на прошлой неделе московским Левада-Центром, показал, что половина респондентов не видит трудностей, связанных с санкциями, и еще 31 процент опрошенных говорят, что все проблемы не были слишком серьезными. Исследование, проведенное той же компанией месяцем ранее, показало, что 86 процентов россиян в 134 населенных пунктах в основном или точно гордятся тем, что живут в России.

Патриотические чувства

«Люди думают, что с их стороны это не патриотично, чувствовать или признавать, что они страдают», сказал Алексей Гражданкин, заместитель директора Левада-Центра. «Это показывает решительный настрой на противостояние внешнему давлению и игнорирование санкций. Это настроение в обществе может длиться не месяцы, а годы».

Экономическое состояние России было привязано к нефти с советских времен. В 1970-х, после того, как арабское нефтяное эмбарго стало причиной невероятного скачка цен, коммунистический лидер Леонид Брежнев получил относительное процветание и рост глобального влияния.

Затем переизбыток в 1980-х годах привел к шестилетнему снижению цен и неспособности заполнить полки основными потребительскими товарами. Путин назвал распад Советского Союза величайшей геополитической катастрофой 20-го века.

«Реальная проблема России – не риск кризиса, а тот факт, что нет никакого выхода из сложившейся ситуации», заявил на этой неделе Константин Сонин, профессор Высшей школы экономики в Москве. «Катастрофа возможна, только если в ближайшее время будут приняты некоторые действительно критические решения в сфере внешней или внутренней политики».

По словам друга Путина, который вспоминал о блокаде Ленинграда, самое сложное для российской элиты – это отсутствие возможности путешествовать. Хотя в России для этого тоже достаточно мест, сказал он.

Если они не могут поехать в Альпы, они с радостью поедут в горы Камчатки, сказал он.