Во Львове отметили годовщину провозглашения Акта восстановления Украинского государства (фото)

На площади Рынок состоялось общественное вече.

В субботу, 30 июня, во Львове состоялось празднование 77 годовщины провозглашения Акта восстановления Украинского государства. В частности, на площади Рынок состоялось общественное вече.

Об этом сообщает пресс-служба ЛГС.

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«Мы сегодня — Украина. Сильное государство. Так сложилось исторически, что мы всегда в течение долгой нашей истории должны утверждаться, но это нас не ломает, а делает нас только сильнее, это воспитывает нашу четкую национальную сознательность, четкую позицию. Мы с вами любим наше государство. Мы готовы класть не только свои жизни, а всю любовь и весь труд ради того, чтобы наша страна была суверенным, правовым государством. Благодаря людям, которые здесь живут, благодаря нашим Героям, мы имеем это и будем это только приумножать», – сказала Наталья Бунда, директор департамента развития ЛГС.

Также на площади Рынок в течение дня будут экспонировать выставку, посвященную 77-й годовщине провозглашения Акта восстановления Украинского Государства (портреты членов Украинского Национального Совета).