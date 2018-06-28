В Крыму оккупанты задержали водителя жены Джемилева
В Бахчисарае на территории оккупированного Крыма российские силовики провели обыски в доме Ахтема Мустафаева, водителя жены лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, а также задержали его.
Об этом сообщает "Крымская солидарность" на странице в Facebook.
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"Стало известно, что Ахтема Мустафаева затриманли утром и вывезли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.
Согласно информации, перед этим в доме Мустафаева провели обыск, а его матери стало плохо.
Кроме того, российские силовики отца водителя увезли в неизвестном направлении, но позже привезли обратно в дом.
Адвокат Эдем Семедляєв написал жалобу в прокуратуру о том, что его не допустили к семье Мустафаевых для оказания юридической помощи.
Позже стало известно, что Ахтем Мустафаев находится в управлении ФСБ в Симферополе.
Позже Семедляев сообщил, что Мустафаева отпустили и сейчас он отправляется домой.
Как сообщал УНИАН, ранее Джемилев назвал два варианта возврата Крыма Украине.