В Крыму оккупанты задержали водителя жены Джемилева

Ахтема Мустафаева задержали и отвезли в управлении ФСБ в Симферополе, а впоследствии отпустили.

В Бахчисарае на территории оккупированного Крыма российские силовики провели обыски в доме Ахтема Мустафаева, водителя жены лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, а также задержали его.

Об этом сообщает "Крымская солидарность" на странице в Facebook.

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"Стало известно, что Ахтема Мустафаева затриманли утром и вывезли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Согласно информации, перед этим в доме Мустафаева провели обыск, а его матери стало плохо.

Кроме того, российские силовики отца водителя увезли в неизвестном направлении, но позже привезли обратно в дом.

Адвокат Эдем Семедляєв написал жалобу в прокуратуру о том, что его не допустили к семье Мустафаевых для оказания юридической помощи.

Позже стало известно, что Ахтем Мустафаев находится в управлении ФСБ в Симферополе.

Позже Семедляев сообщил, что Мустафаева отпустили и сейчас он отправляется домой.

Как сообщал УНИАН, ранее Джемилев назвал два варианта возврата Крыма Украине.