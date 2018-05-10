Джемилев назвал два варианта возвращения Крыма Украине: уход Путина или распад России

По мнению Мустафы Джемилева, даже при огромном желании жителей Крыма вернуться в состав Украины, этого не случится, пока не уйдет Путин либо Россия не распадется, так как от мнения крымчан сегодня ничего не зависит.

На сегодняшний день есть два приемлемых варианта возвращения оккупированного Крыма в состав Украины - смещение президента РФ Владимира Путина или распад России.

Такое мнение высказал интервью изданию "Апостроф" один из лидеров крымских татар, Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, нардеп Мустафа Джемилев.

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«Я не думаю, что то, о чем мы говорим – уход Путина или распад России – растянется надолго. Сейчас время динамичное, и санкции достаточно эффективны. Не совсем достаточно для того, чтобы это было быстрее. Но они делают свое дело и в конечном счете приведут к таким результатам», – уверен Джемилев.

При этом, он считает, что даже при огромном желании жителей Крыма вернуться в состав Украины, этого не случится, пока не уйдет Путин либо Россия не распадется, так как от мнения крымчан сегодня ничего не зависит.

«Я думаю, что от жителей Крыма ничего не зависит. Если даже 100 процентов будут требовать возврата к Украине, от их (мнения) ничего не зависит. Просто их подавят - и все. Мы имеем дело с режимом, который не считается с мнениями своих сограждан и граждан других стран. Тут совершенно другие аргументы. Поэтому эти разговоры, когда у нас будет очень хорошо, то жители Крыма сами захотят вернуться… Да кто будет спрашивать их желания – это абсурд какой-то», – отметил Джемилев.

Кроме того, по его оценке, последние российские выборы, проведенные на аннексированном полуострове, дали позитивный сигнал насчет реального отношения его жителей к кремлевской власти.

«К бойкоту президентских выборов присоединилось огромное количество русскоязычных – это уже хороший показатель. Они там рассказывают, что голосовали 76 или едва ли не 80 процентов, а на самом деле – 42 процента. А крымские татары вообще бойкотировали. Заставляли (голосовать) лишь бюджетников, а потом пошли увольнения и репрессии за то, что они бойкотировали выборы», – сказал Джемилев.