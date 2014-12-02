ВР назначила Полторака министром обороны

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 347 депутатов.

Кандидатуру Полторака на эту должность внес, согласно Конституции президент Украины Петр Порошенко.

Справка УНИАН. Полторак родился 11 февраля 1965 года в селе Веселая Долина Тарутинского района Одесской области.

Окончил Орджоникідзівське высшее военное командное училище МВД СССР, Военную академию Вооруженных сил Украины.

На военной службе с августа 1983 года.

С должности начальника управления боевой и специальной подготовки внутренних войск МВД Украины в марте 2002 г. назначен начальником Академии внутренних войск МВД Украины.

28 февраля 2014 г. указом президента назначен командующим внутренних войск МВД.

15 апреля 2014 г. Верховная Рада назначила Полторака командующим Национальной гвардии Украины.

23 августа 2014 г. присвоено воинское звание генерал-полковника.

14 октября 2014 г. Верховная Рада назначила Полторака министром обороны, за это проголосовали 245 депутатов.

С 27 октября 2014 года - член СНБО.