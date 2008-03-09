В Севастополе состоялись торжества по случаю 194-й годовщины Тараса Шевченко

В Севастополе состоялись торжественные мероприятия по случаю 194-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко.

Как передает корреспондент УНИАН, возле памятника Великому Кобзарю на проспекте Октябрьской революции состоялся митинг памяти и церемония возложения цветов.

В мероприятиях приняли участие представители руководства городской государственной администрации и городского совета, командование Военно-Морских Сил Украины и Черноморского флота РФ, представители политических партий и общественных организаций.

После митинга состоялось торжественное прохождение подразделения почетного караула украинских ВМС.