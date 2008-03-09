В Севастополе состоялись торжества по случаю 194-й годовщины Тараса Шевченко
12:56, 09 марта 2008Политика
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Митинг и возложение цветов
В Севастополе состоялись торжественные мероприятия по случаю 194-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко.
Как передает корреспондент УНИАН, возле памятника Великому Кобзарю на проспекте Октябрьской революции состоялся митинг памяти и церемония возложения цветов.
В мероприятиях приняли участие представители руководства городской государственной администрации и городского совета, командование Военно-Морских Сил Украины и Черноморского флота РФ, представители политических партий и общественных организаций.
После митинга состоялось торжественное прохождение подразделения почетного караула украинских ВМС.
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