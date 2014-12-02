Активиста "Антикоррупционного комитета" могли убить из-за профессиональной деятельности - МВД

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.

«На днях в Печерском районе столицы произошло убийство. Потерпевшим оказался один из членов общественной организации «Антикоррупционный комитет Майдана». Эта организация насчитывала несколько человек», - говорится в сообщении.

По данным милиции, «30 ноября около 20-и часов вечера в арендованную квартиру зашел знакомый пострадавшего и обнаружил труп последнего с многочисленными ножевыми ранениями и травмой головы». На место происшествия сразу приехали карета скорой помощи и работники милиции. По словам экспертов, смерть наступила около 18-и часов вечера.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины (преднамеренное убийство). Правоохранители рассматривают ряд версий: профессиональная деятельность, корыстные побуждения и другие. Продолжается следствие.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве убили заместителя председателя правления ОО «Антикоррупционный комитет Майдана» Александра Костренко.

По данным активиста этой организации Антона Черныша, «на момент своей смерти Костренко занимался борьбой с коррупцией в органах государственной власти, входил в состав Консультативного совета при Генеральной прокуратуре, боролся с фактами незаконного выселения людей и был незаменимым консультантом в юридических и процессуальных вопросах».