Приднестровье должно стать полноценной частью Молдовы - Климкин

Климкин отметил, что всем понятно: РФ в Приднестровье создала зону, которая еще хуже, чем Россия. Это какая-то смесь с СССР

Украина с партнерами последовательно работает над тем, чтобы российских войск в Приднестровье не было.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин на брифинге в Закарпатской области 23 июня, сообщает Гордон.

"Мы последовательно работаем над тем, чтобы российских войск в Приднестровье не было. Всем понятно, что там они создали зону, которая еще хуже, чем Россия. Это какая-то смесь с СССР относительно ментальности и происходящего там. Вот помните Закарпатье и эти поджоги (поджоги офиса Общества венгерской культуры Закарпатья. - Ред.)? Это организовали люди с Приднестровья. А кто руководит Приднестровьем? Федеральная служба безопасности [РФ] ... С молдавской стороной будем работать, чтобы реально все было прозрачно и всем понятно. Последовательная линия. Все, что мы делаем в формате "5+2", все, что мы делаем в рамках ООН: Приднестровье должно стать полноценной частью Молдовы. Тут и в политическом смысле, и в экономическом смысле, и в ментальном это абсолютно понятно", – сказал Климкин.

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22 июня 2018 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "О полном и безоговорочном выводе зарубежных вооруженных сил с территории Республики Молдова". За принятие резолюции проголосовали 64 страны, против – 15, воздержались 83 делегации.

Напомним, известный пророссийскими взглядами Игорь Додон был избран президентом Молдовы в ноябре 2016 года. Во время теледебатов, еще в статусе кандидата, он заявил, что Крым принадлежит России.

Преимущественно русскоязычный регион Приднестровье в 1992 году односторонне провозгласил "независимость" от остальной Молдовы. Самопровозглашенной "независимости" Приднестровья не признал никто в мире, хотя регион имеет существенную поддержку России - политическую, экономическую и военную.

После непродолжительной войны 1992 года, в которой погибло около 1200 человек, Кишинев окончательно потерял контроль над регионом. На стороне сепаратистов тогда приняли участие отдельные бойцы, целые подразделения и части российской армии со своим вооружением и боевой техникой.

В 1992 году по двустороннему российско-молдавскому соглашениею на админграницах между Приднестровьем и остальной Молдовой была начата миротворческая операция с участием российских и молдавских войск, а также вооруженных формирований.

Международные переговоры об урегулировании приднестровской проблемы происходят в формате 5+2 (Молдова, Приднестровье, Россия, Украина и ОБСЕ плюс наблюдатели от США и ЕС).