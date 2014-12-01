В «Батькивщине» решили, кого будут предлагать на должности министров

Об этом сообщает INSIDER, ссылаясь на источник. Предложения были озвучены на заседании фракции.

Кроме того, в "Батькивщине" предлагают Андрея Сенченко на министра ЖКХ, Романа Илыка на министра здравоохранения и Александру Кужель на председателя Счетной палаты.

Собеседник издания отметил, что это лишь партийные предложения, а не договоренности.

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По его словам, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко также пожаловалась на заседании, что существует диалог с президентом, но совсем нет с Арсением Яценюком.

Ранее сообщалось, что в «Народном фронте» заявили о планах возглавить комитет ВР по нацбезопасности. Также в «Народном фронте» сообщают, что по списку партии в Верховную раду избраны депутаты, которые принимали участие в АТО - Андрей Тетерук, Юрий Береза, Дейдей Евгений, Евгений Лапин и другие.