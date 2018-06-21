"У Сенцова там как лечебное голодание получается" - уполномоченная по правам человека в РФ огорошила циничным заявлением

Российская чиновница поразила циничным заявлением о голодовке украинского режиссера.

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова утверждает, что вследствие голодания украинский режиссер Олег Сенцов «не похудел, он даже прибавил несколько килограммов».

Об этом Москалькова заявила российскому изданию «Новая газета».

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«Писали, что у него зубы выпали, что там чуть ли не цинга – это не так, зубы на месте. Он... выглядит хорошо. Получает поддерживающую терапию: витамины, глюкозу, белки. По собственной воле получает. То есть у него фактически там как лечебное голодание получается. Ну а так голодовка, протест – это его законное право», – цитирует Москалькову газета.

Как сообщал УНИАН, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова допускает, что незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова кормят принудительно, ведь достоверной информации о его состоянии здоровья нет.

Сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцова держат в колонии в городе Лабытнанги на Ямале. 14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. 15 июня Денисову не пустили в колонию к Сенцова.