Украинский омбудсмен: есть основания считать, что Сенцова кормят принудительно
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова предполагает, что незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова кормят принудительно, поскольку достоверной информации о его состоянии здоровья нет.
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Об этом она сообщила в комментарии УНИАН.
«Достоверной информации о состоянии здоровья Олега Сенцова мы не имеем. Учитывая заявления Уполномоченного РФ Татьяны Москальковой, есть основания предполагать, что Олега кормят принудительно. Прием пищи против собственной воли является жестоким, бесчеловечным и унизительным обращением и запрещен международным законодательством», - сказала Денисова.
Она сообщила, что обратилась к заместителю министра юстиции Украины Ивану Орешникову с просьбой подать заявление в Европейский суд по правам человека о нарушении прав гражданина Украины Олега Сенцова, заключенного Российской Федерацией по политическим мотивам.
Справка УНИАН. Сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.
Сенцова содержат в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.
14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.
15 июня Денисову не пустили в колонию к Сенцову.