Размещенные в аннексированном Крыму ракетные комплексы могут наносить удар по позициям Украины в глубоком тылу - Турчинов

По его словам, благодаря Керченскому мосту Россия может перебрасывать сухопутные войска в Крым с последующим проведением наступательных операций на юге Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что ракетные комплексы, расположенные на территории оккупированной Российской Федерацией Автономной Республики Крым, могут наносить удар по позициям Украины в глубоком тылу.

Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

«Там создан мощный 22-й армейский корпус, наращиваются силы Черноморского флота Российской Федерации. Ракетные комплексы, расположенные в Крыму, могут наносить удар по нашим позициям в глубоком тылу. Зенитные комплексы С-400 могут поразить любую воздушную цель в центральной части Украины. Все это является для нас серьезной угрозой», - подчеркнул он.

По его словам, Россия создала в последние месяцы в Азовском море флотилию, усилив дополнительными кораблями пограничные войска Федеральной службы безопасности, а также перебросив корабли военного флота из Каспийского моря.

«Теперь для проведения военных операций в Азовском море они могут использовать значительное количество десантных кораблей, а также корабли класса «Буян-М», которые имеют на вооружении крылатые ракеты», - отметил он.

Турчинов добавил, что наращивание десантных возможностей Россией в Азовском море позволит перебрасывать на украинское побережье силы и средства армий Южного военного округа, которые сейчас угрожают Украине с востока.

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«В результате этого имеем мощную военную инфраструктуру вдоль всей украинско-российской границы. И кроме угрозы с востока, имеем значительное наращивание угрозы с южного направления, при этом с севера над нами нависают две армии Западного военного округа - 20-я и 1-я танковая, которые также могут быть задействованы в любой момент», - сообщил он.

При этом секретарь СНБО подчеркнул, что благодаря Керченскому мосту Россия теперь может оперативно перебрасывать значительные силы сухопутных войск в Крым с последующим проведением наступательных операций на юге Украины, а также осуществлять незаконный контроль над судами при их пересечении Керченского пролива, блокируя в любой момент украинские порты в Азовском море.

По его мнению, теоретически украинская власть может перенаправить транспортные потоки из портов на побережье Азовского моря в другие, но это усложнит логистику, и тогда продукция, например, мариупольских металлургических заводов подорожает, уменьшив свою конкурентоспособность.