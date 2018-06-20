Жебривского назначили аудитором НАБУ с нарушением закона - Центр противодействия коррупции

Активисты ЦПК не исключают обжалования этого назначения в суде.

В Центре противодействия коррупции заявляют, что Павла Жебривскогоназначили на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины по квоте президента с нарушением закона.

Как говорится в переданном агентству УНИАН сообщении ЦПК, статья 26 закона "О Национальном антикоррупционном бюро" "четко определяет, что аудитор НАБУ должен иметь опыт работы в правоохранительных или судебных органах за границей или в международных организациях. Павел Жебривский, согласно его официальной биографии, такого опыта работы за границей или в международных организациях не имеет".

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Как заявила юрист ЦПК Елена Щербан, "назначение аудитора НАБУ с нарушением закона может быть обжаловано в суде. Именно поэтому, если информация о наличии у него заграничного или международного опыта не будет подтверждена документами, мы пойдем с коллективным иском от антикоррупционных общественных организаций в суд".

Как сообщал УНИАН, 19 июня президент Украины Петр Порошенко назначил экс-председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Жебривского на должность аудитора НАБУ.

Перед этим, 13 июня, Порошенко уволил Жебривского с должности председателя Донецкой ВГА, которую тот занимал с 11 июня 2015 года, и наградил орденом князя Ярослава Мудрого.