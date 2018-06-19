Международные партнеры Украины поддерживают президентский законопроект о нацбезопасности – депутат

Также член Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз сообщила, что законопроект поддержала Международная консультативная группа.

Одобренный ко второму чтению Комитетом Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны проект закона о нацбезопасности поддерживают международные партнеры Украины и Международная консультативная группа.

Об этом член комитета, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Ирина Фриз написала на своей странице в Facebook.

Фриз напомнила, что профильный комитет принял решение о поддержке законопроекта президента «О национальной безопасности» ко второму чтению.

По ее словам, указанную редакцию законопроекта поддержали партнеры Украины и Международная консультативная группа.

"В частности, в своем письме они отмечают: «Проект текста по результатам нашего обсуждения 15 июня в достаточной степени учитывает замечания, изложенные в нашем письме от 15 марта, а также приводит законопроект "О национальной безопасности" в соответствие с ключевыми европейскими и евроатлантическими принципами. Учитывая это, мы будем приветствовать принятие проекта закона (в редакции, которую принял Комитет) Верховной Радой Украины во втором чтении. Любые возможные дальнейшие поправки или текстовые изменения потребуют анализа Международной консультативной группы на предмет их соответствия европейским и евроатлантическим стандартам и принципам, что потребует дополнительного времени», - написала парламентарий.

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Фриз также сообщила, что в письме подчеркивается важность принятия закона до июльского саммита НАТО в Брюсселе.

«Призываем вас продолжать открытый диалог, необходимый для принятия Верховной Радой этого законопроекта не позднее 22 июня 2018 года. Этот шаг станет сильным сигналом того, что Украина остается преданной реформированию сектора безопасности и обороны, европейской и евроатлантической интеграции, а также создаст предпосылки для максимизации двусторонней помощи Украине в сфере безопасности», - процитировала Фриз письмо Международной консультативной группы.

"Если коротко, - отметила народный депутат, - то предыдущая версия рабочей группы отклонена. Мы вернулись к редакции законопроекта президента, которая была принята в первом чтении, с учетом восьми правок. Эта редакция полностью поддержана нашими международными партнерами. Последний шаг для рассмотрения законопроекта «О национальной безопасности» в парламенте сделан", - сообщила депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 июня, Комитет по национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту принять закон о нацбезопасности. На заседании комитета сообщалось, что к законопроекту поступило 427 поправок, из которых 116 учтены.

Вместе с тем в Центре противодействия коррупции заявили, что профильный комитет не рассматривал поправки к законопроекту о нацбезопасности, которые дали бы возможность лишить СБУ несвойственных спецслужбе функций в сфере экономики и борьбы с коррупцией.

В среду, 20 июня, в 12.30 на заседании Верховной Рады планируется начать рассмотрение законопроекта о нацбезопасности, чтобы в четверг, 21 июня, депутаты смогли проголосовать за него.