Порошенко: закон о нацбезопасности будет планом сотрудничества Украины со странами НАТО

Президент выразил надежду, что Верховная Рада на следующей неделе примет закон о национальной безопасности Украины.

Президент Петр Порошенко подчеркнул, что закон о национальной безопасности будет планом сотрудничества Украины со странами-членами НАТО.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом он заявил в интервью украинским телеканалам.

Порошенко не исключил, что на следующей неделе Верховная Рада примет не только закон о создании Высшего антикоррупционного суда, но и закон о национальной безопасности.

«И законом о национальной безопасности мы продолжим реформирование сектора обороны и безопасности. В какой части? Мы сделаем его более прозрачным, начиная от финансирования и заканчивая общественным контролем. Там будет ряд очень важных требований», - подчеркнул глава государства.

Глава государства подчеркнул, что закон о национальной безопасности будет планом сотрудничества Украины со странами НАТО.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении президентский проект закона о национальной безопасности Украины (№8068).

Документ, в частности, определяет, что руководство в сферах национальной безопасности и обороны, согласно Конституции Украины, осуществляет президент.

Министерство обороны определено главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику по вопросам нацбезопасности в военной сфере, сферах обороны и военного строительства в мирное время и особый период.

В рамках полномочий, предоставленных в соответствии с Конституцией, сектор безопасности и обороны подлежит демократическому гражданскому контролю. Система гражданского контроля состоит из контроля со стороны президента, парламента, правительства, Совета нацбезопасности и обороны, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, судебного и общественного контроля.

Согласно законопроекту, главнокомандующий ВСУ является высшим военным должностным лицом в армии. Он осуществляет через Генеральный штаб ВСУ непосредственное военное руководство армией.

9 июня председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что парламент 21 июня рассмотрит законопроект о нацбезопасности.