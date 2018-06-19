«Відродження» призывает правительство через изменения в Бюджете решить проблемы митингующих

Как отметил Виктор Бондарь, главная претензия митингующих – невыполнение государством своих обязательств по финансированию предусмотренных законами льгот.

Правительство и Верховная Рада могут решить проблемы афганцев, чернобыльцев и других митингующих через внесение изменений в Бюджет на 2018 год.

Такое предложение во время выступления с парламентской трибуны высказал сопредседатель депутатской группы «Партия «Відродження» Виктор Бондарь по итогам встречи руководителей парламентских фракций с представителями афганских и чернобыльских организаций, которые вышли на митинг к парламенту во вторник 19 июня.

По его словам, безответственность отдельных министров привела к митингам в центре Киева. Впрочем, правительство должно отыскать компромиссное решение.

Как отметил Виктор Бондарь, главная претензия митингующих – невыполнение государством своих обязательств по финансированию предусмотренных законами льгот.

«Речь идет о ветеранах Афганистана, о чернобыльцах, о военных пенсионерах и ветеранах АТО. Первый вопрос, который они поднимают, – это то, что с ними никто из министров не хочет говорить. Второе – монетизация льгот: коммунальных, на проезд, на лечение и тому подобное. Их финансирование сегодня с центрального уровня передали на местные бюджеты. В итоге на каждого человека выплачивают 60-100 грн помощи, потому что это максимум, что могут сделать местные бюджеты. Но, извините, за эти деньги лечиться, оплачивать коммунальные услуги, проезд в транспорте невозможно. Это просто издевательство», – сказал Виктор Бондарь.

Он добавил, что люди, которые вышли на митинг под стены парламента, просят о встрече с представителями украинского правительства. При этом у них больше всего вопросов к министру социальной политики Андрею Реве, а также и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун.

Указанных министров пригласили на заседание профильного Комитета ВРУ по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью, который состоится в среду 20 июня. На встрече они должны представить вариант решения проблем, которые беспокоят митингующих.

«Я призываю правительство: повернитесь лицом к людям! Пусть профильные министры пойдут на разговор, в комитеты, пусть дадут объяснение людям, что они делают и что планируют сделать в течение ближайших полгода. Все вопросы можно решить через изменения в Бюджет. Не надо заниматься популизмом, а надо спокойно и взвешенно найти компромисс», – подчеркнул сопредседатель депутатской группы «Партия «Відродження».