Только 6 стран-членов ЕС выступают за введение новых санкций против РФ - СМИ

За расширение санкций в отношении России выступают 6 государств ЕС: Великобритания, Швеция, Польша, Литва, Латвия и Эстония.

Об этом Gazeta Wyborcza сообщил один из европейских дипломатов, передает Украинская правда.

В воскресенье было практически решено, что санкции будут касаться конкретных лиц, но для России "черный список" не такой страшный, как экономические санкции.

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"ЕС уже ввел два раунда (санкций; в июле и сентябре этого года). Но во время встречи послов стран ЕС на прошлой неделе только британец, поляк, швед, литовец, латыш и эстонец призвали к скорейшей подготовке к третьему раунду. В Брюсселе действительно доминирует убеждение, что стоит ждать эффекта от уже существующих ограничений на экономику России и политику Кремля", - говорится в издании.

Напомним, на саммите G20 канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что ЕС может расширить список лиц, в отношении которых могут быть применены санкции.