Рада сегодня рассмотрит законопроекты о Национальном бюро финансовой безопасности (онлайн)

10:43, 19 июня 2018
Политика
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Зал Верховной Рады / REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, также планировалось рассмотреть законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. Однако этот проект в повестку дня сессии не включен.

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Кроме того, народные депутаты планируют рассмотреть ряд законопроектов по вопросам развития культуры.

Также среди вопросов, которые планируется включить в повестку дня сессии, есть законопроекты о налогообложении транспортных средств, ввозимых на территорию Украины.

Кроме того, предусмотрено рассмотрение законопроекта по имплементации требований директив Евросоюза в сфере обращения с отходами.

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Теги: #Верховная Рада#заседание