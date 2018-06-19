Рада сегодня рассмотрит законопроекты о Национальном бюро финансовой безопасности (онлайн)

Также планировалось рассмотреть законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда, однако он в повестку дня сессии не включен.

Сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть законопроекты о Национальном бюро финансовой безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, также планировалось рассмотреть законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. Однако этот проект в повестку дня сессии не включен.

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Кроме того, народные депутаты планируют рассмотреть ряд законопроектов по вопросам развития культуры.

Также среди вопросов, которые планируется включить в повестку дня сессии, есть законопроекты о налогообложении транспортных средств, ввозимых на территорию Украины.

Кроме того, предусмотрено рассмотрение законопроекта по имплементации требований директив Евросоюза в сфере обращения с отходами.