Рада сегодня рассмотрит законопроекты о Национальном бюро финансовой безопасности (онлайн)
10:43, 19 июня 2018Политика
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Также планировалось рассмотреть законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда, однако он в повестку дня сессии не включен.
Зал Верховной Рады / REUTERS
Сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть законопроекты о Национальном бюро финансовой безопасности.
Как передает корреспондент УНИАН, также планировалось рассмотреть законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. Однако этот проект в повестку дня сессии не включен.
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Кроме того, народные депутаты планируют рассмотреть ряд законопроектов по вопросам развития культуры.
Также среди вопросов, которые планируется включить в повестку дня сессии, есть законопроекты о налогообложении транспортных средств, ввозимых на территорию Украины.
Кроме того, предусмотрено рассмотрение законопроекта по имплементации требований директив Евросоюза в сфере обращения с отходами.
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