Законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда в Раду еще не внесен - Парубий

Он отметил, что в случае внесения законопроекта в течение дня, будет предлагать завтра включить его в повестку дня сессии, а в четверг принимать.

В Верховную Раду еще не внесен законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Андрей Парубий сказал на заседании Согласительного совета.

«По состоянию на сейчас еще не внесен проект закона о создании Высшего антикоррупционного суда. Но я убежден, что с момента, когда он будет внесен, мы должны запланировать его рассмотрение: в среду, условно, комитет, а в четверг его рассмотреть (в сессионном зале - УНИАН)», - сказал председатель ВР.

По мнению Парубия, все фракции согласятся с таким планом, если этот законопроект в течение дня будет внесен в парламент и завтра включен в повестку дня сессии.

«Я надеюсь на понимание всех фракций и на общую поддержку. Закон не большой, он короткий и не потребует большого обсуждения. И его надо будет голосовать за основу и в целом, поскольку это просто несколько строчек, которые дадут возможность и гарантию запуска Высшего антикоррупционного суда, и последний законодательный барьер снимет для подготовки к его созданию», - сказал председатель парламента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде.

Законом устанавливается, что суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины.

Законом предусмотрено, что по инициативе не менее трех членов Общественного совета международных экспертов он вместе с Высшей квалификационной комиссией судей рассматривает вопрос соответствия кандидата на должность судьи антикоррупционного суда.

9 июня закон подписал председатель парламента Парубий, а 11 июня - президент Петр Порошенко.

14 июня президент направил в Высший совет правосудия проект закона «О создании Высшего антикоррупционного суда». Законопроект передан в ВРП в соответствии с процедурой, определенной частью 2 статьи 125 Конституции Украины.