Климкин: во время ЧМ-2018 по футболу Россия может согласиться на освобождение политзаключенных

Однако, отметил министр, не стоит рассчитывать на быстрое решение вопроса освобождения украинских политзаключенных.

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что во время проведения в России Чемпионата мира-2018 по футболу Украина может получить согласие на освобождение ее политзаключенных и обмен заложниками с РФ.

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Об этом глава внешнеполитического ведомства Украины сообщил в эфире "5 канала".

"Жест возможен, но жест не доброй воли, а для того, чтобы улучшить имидж России во время чемпионата. Чемпионат мы должны использовать, но и дальше должны работать", - отметил Климкин.

Он также отметил, что не стоит рассчитывать на быстрое решение вопроса освобождения украинских политзаключенных.

"Мы прекрасно понимаем, что в ближайшие дни и недели все равно всех Россия не выпустит. И будет дальше использовать их как средство давления", - добавил глава МИД.

Как сообщал УНИИАН, накануне президент Украины Петр Порошенко призвал Российскую Федерацию освободить украинских политзаключенных.

"Весь мир стал в поддержку Владимира Балуха, который в знак протеста голодает уже 89 дней, Олега Сенцова, который голодает 34 дня, Александра Шумкова, который голодает 23 дня - и более 70 украинских политических заключенных, которых насильно удерживает и пытает кремлевский режим", - сказал президент.