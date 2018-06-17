В АП назвали «розыгрышем» информацию о подготовке президентом законопроекта о правах ЛГБТ - СМИ

Ранее евродепутат Ребекка Хармс заявила, что ей позвонили из АП и сообщили о подготовке закона о правах сексуальных меньшинств в Украине.

Президент Украины не планирует вносить на рассмотрение парламента законопроект, посвященный равным правам ЛГБТ украинцев. Появление такой информации может быть результатом некоего «розыгрыша».

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Как сообщает «Украинская правда», соответствующее заявление сделали в департаменте информационной политики Администрации президента, комментируя заявление депутата Европарламента Ребекки Хармс.

По сообщениям СМИ, евродепутат утром 17 июня заявила, что ей позвонили с Банковой. Президент Порошенко якобы проинформировал Хармс о том, что он не только поддерживает Марш равенства, но и намерен подать проект закона о равных правах ЛГБТ на следующей неделе.

Советник Хармс Максим Эристави уточнил, что собеседник евродепутата представился председателем АПУ Игорем Райниным, который по поручению президента проинформировал о законодательной инициативе, которая "будет касаться прав ЛГБТ украинцев, в рамках европейских законодательных стандартов".

Тем не менее, в АП заявление полностью опровергли, заявив о своей непричастности к звонку.

"Ребекка Хармс, скорее всего, стала жертвой розыгрыша. От АП к ней не звонили. Мы полностью опровергаем внесение в ВР законопроектов, о которых говорит госпожа Хармс", – сообщили журналистам в президентской администрации.

Напомним, сегодня в Киеве состоялся Марш равенства "КиевПрайд". Мероприятие проходило под усиленным контролем со стороны правоохранителей.

Противники Марша равенства, среди которых - националисты и религиозные активисты, утром 17 июня проводили собственную акцию протеста. Участники протеста держали плакаты с лозунгами: "Мама-папа - хорошо, папа-папа - плохо" и "Не голосуй за лояльного к ЛГБТ".

Еще до начала марша протесты вылились в столкновение националистов с полицией на улице Владимирской: правоохранители задержали 57 человек. Сейчас всех задержанных отпустили.