В Конча-Заспе и Пуще-Водице начинают сдавать в аренду государственные дачи для всех желающих

Кабмин отменил ряд распоряжений, которые предоставляли льготы госчиновникам и определяли, кто может жить на госдачах. Теперь там может поселиться любой желающий.

Высоченные ворота при въезде в элитное поселение раньше открывали только перед президентами и чиновниками самого высокого ранга. За них первой на смотрины пускают съемочную группу ТСН, в сопровождении госохраны.

"Бюджетных" домов в Конча-Заспе сейчас свободных два. Аренда такого 2-комнатного дома с удобствами на 52 квадратных метра будет стоить более 5 тысяч гривен за месяц. Без комуслуг. Мебель хоть и старая, но в элитном комплексе. В стоимость входит и охрана, и уборка.

Читайте такжеТарута захватил 18 га земли в Пуще-Озерной под Киевом - СМИ

Коттеджи высшего класса - дороже. Например, дача бывшего премьер-министра Николай Азарова обойдется в около 70 тысяч гривен за месяц. С мая, когда чиновник бежал из страны, здесь сделали ремонт и теперь приглашают на новоселье.

Всего предложат почти 60 имений. Таким образом государство планирует зарабатывать, а не тратить денег на содержание закрытых домов.