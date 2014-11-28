На Майдане Независимости “Правый сектор” празднует годовщину создания

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии принимают участие около 100 человек, которые держат красно-черные флаги УПА.

Люди расположились у фонтана возле памятника основателям Киева.

Среди присутствующих есть бойцы "Правого сектора" в камуфляжной форме, которые вернулись на ротацию из зоны АТО.

Выступавшие с импровизированной сцены зачитывают патриотические националистические стихи.

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Также ведется через небольшой экран видеотрансляция событий времен Революции достоинства.

Участники акции отмечают, что, несмотря на победу над режимом экс-президента Виктора Януковича, Революция достоинства продолжается, поскольку в настоящее время Украине угрожает агрессия со стороны террористов в Донецкой и Луганской областях, которых активно поддерживает Россия.