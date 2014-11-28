ОБСЕ проведет с боевиками переговоры о "мини-прекращениях огня"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Майкл Боцюркив сегодня на брифинге в Киеве.

«Миссия проводит какие-то беседы с террористами о том, чтобы муниципальные службы начали там работать и чтобы люди получили какие-то чисто базовые потребности», - отметил он.

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«Несколько дней назад в Трехизбенке, когда мы пообщались с одними из повстанцев... Могу сказать, что речь идет не только о группах, с которыми мы ведем постоянный диалог, но там есть много маленьких вооруженных групп, особенно на юге Луганска», - прибавил Боцюркив.

Он сообщил, что «в Трехизбенке мы смогли провести переговоры о таком мини-прекращении огня в конкретном селе, была роздана гуманитарная помощь, ремонтные работы начались. Сейчас нам нужно снова садиться за стол переговоров для того, чтобы договориться еще по нескольким селам. Это очень сложный процесс».

«В течение следующих недель мы будем больше просить помогать нам и предоставлять нам больший доступ», - заметил представитель спецмиссии ОБСЕ.