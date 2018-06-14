Филарет считает, что 12 церквей из 15 признают автокефалию УПЦ

Сейчас, как заявил Филарет, признание будет со стороны всех греческих церквей, Румынской православной церкви, Польской и Чехословацкой.

12 православных церквей признают автокефалию Украинской православной церкви в случае принятия соответствующего решения Вселенским патриархом.

Об этом заявил патриарх УПЦ КП Филарет в интервью "Украинской правде".

"Если из 15 церквей три не признают, то признают 12. По количеству епископов и верующих это будет большинство. Так кто от кого отделится?", - отметил он. При этом патриарх УПЦ КП не исключает, что решение о непризнании будет действовать недолго, ведь отсутствуют будут причины для разделения.

"Причина для разделения только одна – Москва. Потому что Москва теряет свою силу. Вот реальная причина. Другой нет", - считает он.

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Сейчас, как заявил Филарет, признание будет со стороны всех греческих церквей, Румынской православной церкви, Польской и Чехословацкой.

"Я думаю, все греческие церкви признают, Румынская признает, а еще – Польская Церковь, Чехословацкая Церковь. Думаю, также признает и Грузинская. Под вопросом Антиохийская Церковь, которая полностью зависит от Московского Патриархата. И Сербская", - констатировал глава Украинской православной церкви Киевского патриархата.

На замечание о том, что Сербская уже заявила, что не признает, Филарет ответил, что они только поставят себя в неудобное положение, пойдя против воли большинства церквей.

Как известно, украинская поместная православная церковь может получить автокефалию уже в июле.