Сурков продолжит курировать в администрации Путина оккупированный Донбасс - Песков

Вчера Путин переназначил Суркова на должность своего помощника.

Владислав Сурков, которого вчера президент России Владимир Путин переназначил на должность своего помощника, продолжит курировать в администрации главы российского государства оккупированный Донбасс.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В частности, отвечая на вопрос УНИАН, продолжит ли Сурков после переназначения курировать в АП президента РФ Донбасс, Песков сказал: «Да».

Как сообщал УНИАН, 13 июня президент РФ Владимир Путин переназначил Владислава Суркова на должность своего помощника.