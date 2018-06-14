Сурков продолжит курировать в администрации Путина оккупированный Донбасс - Песков
11:55, 14 июня 2018Политика
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Вчера Путин переназначил Суркова на должность своего помощника.
Владислав Сурков / antimodern.wordpress.com
Владислав Сурков, которого вчера президент России Владимир Путин переназначил на должность своего помощника, продолжит курировать в администрации главы российского государства оккупированный Донбасс.
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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В частности, отвечая на вопрос УНИАН, продолжит ли Сурков после переназначения курировать в АП президента РФ Донбасс, Песков сказал: «Да».
Как сообщал УНИАН, 13 июня президент РФ Владимир Путин переназначил Владислава Суркова на должность своего помощника.
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