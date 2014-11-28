Боевики угнали 6 автомобилей корпорации, принадлежащей Таруте

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством, совершенное организованной группой или соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего).

Кроме того, боевики на одном из блокпостов похитили двух жителей города Константиновка Донецкой области. Они ехали на грузовике "DAF" в сторону Донецка, передает Україниська правда.

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На блокпосту на въезде в Донецк молодые люди были похищены боевиками. Террористы незаконно удерживали их около суток, после чего отпустили, однако грузовик не вернули.

Открыты уголовные производства по ч. 2 ст.146 (похищение человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.