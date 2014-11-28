В зоне АТО с июля погибли 62 пограничника

Об этом сообщил председатель Государственной пограничной службы Виктор Назаренко, радио "Свобода". "61 военнослужащий и 1 водитель, 350 получили ранения, 11 пропали без вести, 1 находится в плену", - сказал Виктор Назаренко.

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Напомним, в СНБО сообщили, что с начала проведения АТО состоянию на 11 ноября 4079 украинских военных были ранены, погибли 1052. По данным ООН, с апреля на востоке Украины погибли более 4300 человек.