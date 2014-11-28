Климкин призвал Германию ускорить предоставление помощи Украине

"Мы вновь видим передвижения российских войск, поэтому должны подготовиться к зимнему наступлению", - заявил Павел Климкин в интервью немецкой газете Bild, передает DW.DE.

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По словам министра, украинским военнослужащим безотлагательно необходимы дизельные двигатели для транспортных средств, перевозящих личный состав, - Украина уже запрашивала их у Германии. "Здесь важно быстрое решение вопроса, Украина срочно нуждается в увеличении поддержки", - подчеркнул дипломат.