Климкин призвал Германию ускорить предоставление помощи Украине
07:12, 28 ноября 2014Политика
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал правительство Германии ускорить оказание помощи Киеву в связи с конфликтом на Донбассе.
REUTERS
"Мы вновь видим передвижения российских войск, поэтому должны подготовиться к зимнему наступлению", - заявил Павел Климкин в интервью немецкой газете Bild, передает DW.DE.
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По словам министра, украинским военнослужащим безотлагательно необходимы дизельные двигатели для транспортных средств, перевозящих личный состав, - Украина уже запрашивала их у Германии. "Здесь важно быстрое решение вопроса, Украина срочно нуждается в увеличении поддержки", - подчеркнул дипломат.
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