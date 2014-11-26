Фюле возложил часть вины за конфликт в Украине на Германию

Такое заявление он сделал в интервью онлайн-изданию журнала Der Spiegel, передает DW.DE. Штефан Фюле отметил, что подписание Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной год назад было сорвано не только из-за давления со стороны президента России Владимира Путина, но и из-за нерешительной позиции европейских стран, в том числе Германии, которые отказались открыть для Украины перспективу вступления в Евросоюз.

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"Нельзя говорить Украине, Молдове и Грузии, что, с одной стороны, вступление в российский Таможенный союз несовместимо с Соглашением об ассоциации с ЕС, а с другой - лишать их возможности вступить в Евросоюз", - заявил Штефан Фюле.

Он напомнил, что осенью 2013 года Германия и другие европейские государства отказались открыть перспективу вступления в ЕС для Украины и других восточноевропейских стран-партнеров и в результате создали своего рода "санитарный кордон" - буферную зону, наподобие того, которая после Первой мировой войны была создана в Восточной Европе между Германией и Советским Союзом по настоянию Франции.

"Фактически мы сказали украинцам: мы сожалеем по поводу вашего географического положения, однако вы не можете идти ни на Восток, ни на Запад", - констатировал Штефан Фюле. Он назвал такую позицию "неслыханной", добавив, что она вызывает у него чувство "глубокой печали".