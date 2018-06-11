В Берлине родственники украинских пленных пикетируют виллу, где запланирована встреча глав МИД "нормандской четверки" (видео)

Родственники украинских пленных специально прилетели в Берлин. Они требуют введения миротворческой миссии на Донбасс, освобождения пленных украинцев и хотят, чтобы их требования озвучили на минских переговорах.

Встреча министров в Берлине проходит под акцию протеста родственников незаконно заключенных украинцев.

Об этом говорится в сюжете ТСН. На улице будут требуют освободить пленников Кремля и тех, кто в плену у боевиков. Эта акция - для всех министров иностранных дел "нормандской четверки".

Родственники украинских пленных специально прилетели в Берлин. Они требуют введения миротворческой миссии на Донбасс, освобождения пленных украинцев и хотят, чтобы их требования озвучили на минских переговорах.

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Ранее сообщалось, что главы МИД стран "нормандской четверки" 11 июня в Берлине попытаются помочь мирному процессу на Донбассе. По словам Климкина, одной из главных тем встречи должно стать введение миротворческой миссии ООН на востоке Украины. На встрече он намерен говорить о роли ОБСЕ и миротворцев для контроля над безопасностью на Донбассе.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что будет требовать отвода войск и вооружений возле Станицы Луганской и имплементации "формулы Штайнмайера". Глава МИД Германии Гайко Маас отметил, что Украина и Россия имеют значительные расхождения во многих вопросах урегулирования ситуации на Донбассе.