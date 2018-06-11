США ввели санкции против 5 российских компаний и трех россиян за сотрудничество с ФСБ

Эти компании угрожали безопасности Соединенных Штатов Америки и их союзников.

Управление по контролю за иностранными активами Государственного казначейства Соединенных Штатов Америки ввело санкции против пяти российских компаний и троих россиян за сотрудничество с Федеральной службой безопасности Российской Федерации.

Об этом говорится в заявлении на сайте Департамента казначейства США (Министерства финансов).

Сегодня были определены пять российских компаний и трое россиян, против которых вводятся санкции. Ограничительные меры введены в соответствии с указом №13694 с внесенными изменениями благодаря закону "Противодействие противникам Америки через санкции", что касается блокирования имущества определенных физических и юридических лиц, причастных к серьезной злонамеренной деятельности в киберпространстве и под водой, в морях и океанах.

В связи с этим сказано, что компания Digital Security (Санкт-Петербург, Россия), которая занимается компьютерной безопасностью, оказывала материально-техническую поддержку российской ФСБ. Также еще две компании - ERPScan и Embedi – являются такими, которые принадлежат или контролируются компанией Digital Security. Они также оказывали ФСБ материальную и техническую поддержку. ERPScan имеет представительства в Амстердаме (Нидерланды), Праге (Чехия) и Тель-Авиве (Израиль). Embedi - в Герцлии (Израиль).

Кроме того, под санкции попал научно-исследовательский институт "КВАНТ" и компания по подводному снаряжению "Дайвтехносервис", которые тоже оказывали материально-техническую поддержку ФСБ.

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Также ограничительные меры применяются против Александра Трибуна, Олега Чирикова и Владимира Каганского. Все они имеют отношение к компании "Дайвтехносервис".

Как заявил министр финансов Стивен Мнучин, Соединенные Штаты постоянно принимают меры по противодействию злоумышленникам, действующим по указанию Российской Федерации и ее военных и разведывательных органов, для усиления наступательных кибервозможностей России.

«Компании, определенные сегодня, непосредственно способствовали усилению потенциала кибератак России и ее возможностей проводить операции под водой, сотрудничали с ФСБ, и по этой причине они ставили под угрозу безопасность и защиту Соединенных Штатов и наших союзников", - подчеркнул он.

Как известно, в начале апреля США ввели новые санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников, а также против финансовых учреждений, государственных и частных компаний, связанных с Кремлем.