Порошенко раскритиковал принцип принятия решений Советом коалиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая сегодня с парламентской трибуны.

"Внимательно прочитал это (коалиционное - УНИАН) соглашение. Есть вещи, которые я, возможно, лично выписал бы иначе. Например, в регламентной части. Ну разве принцип консенсусного принятия решений Советом коалиции "только единогласно" не напоминает liberum veto в средневековом сейме Речи Посполитой? Когда одним-единственным возгласом «не позволям!» можно было заблокировать любое решение. Думаю, польские историки могли бы нам много интересного рассказать про этот опыт", - сказал Порошенко.

В то же время президент заявил, что в целом коалиционное соглашение его устраивает и он будет союзником коалиции.

"Но на самом деле сути это не меняет. В реализации реформаторского, проевропейского коалиционного соглашения являюсь надежным союзником нового парламента. И буду руководствоваться, прежде всего, Конституцией Украины, где более-менее относительно четко выписаны полномочия и сферы ответственности украинской власти. Я уверен, что только от эффективного взаимодействия, от нашей синергии мы сможем реально добиться тех результатов, которых ожидает украинский народ. И я сделаю все от меня зависящее, чтобы обеспечить эффективную и слаженную работу президента, Верховной Рады, Кабинета министров Украины", - заявил Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 ноября, в парламенте восьмого созыва была создана коалиция “Европейская Украина”.

В состав коалиции вошли фракции партий «Блок Петра Порошенко», «Народный фронт», «Самопомич», Радикальной партии и ВО «Батькивщина». Сейчас членами коалиции являются 302 народных депутата.

Руководящими органами коалиции являются общее собрание и Совет коалиции. В общее собрание коалиции входят все депутаты фракций, сформировавших коалицию. В Совет коалиции - по три представители депутатских фракций.

Решение Совета коалиции принимаются консенсусом всех фракций, сформировавших коалицию. Каждая фракция имеет только один голос при голосовании.