Собрание коалиции перенесло голосование за состав Кабмина на 2 декабря

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, на голосование собрания было вынесено предложение “поддержать голосованием состав Кабинета министров Украины”.

“Такое голосование должно состояться вместе с голосованием за программу деятельности Кабинета министров на сессионном заседании 2 декабря”, - сказал председатель рабочей группы по подготовке первой сессии Верховной Рады Украины 8-го созыва Владимир Гройсман.

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Это предложение было поддержано единогласно.

Как сообщал УНИАН, собрание коалиции поддержало кандидатуру Арсения Яценюка на должность премьер-министра Украины.