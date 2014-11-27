Собрание коалиции перенесло голосование за состав Кабмина на 2 декабря
13:22, 27 ноября 2014Политика
0 0
Собрание коалиции, которое происходит в сессионном зале Верховной Рады, поддержало решение провести голосование за состав Кабинета министров 2 декабря.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, в частности, на голосование собрания было вынесено предложение “поддержать голосованием состав Кабинета министров Украины”.
“Такое голосование должно состояться вместе с голосованием за программу деятельности Кабинета министров на сессионном заседании 2 декабря”, - сказал председатель рабочей группы по подготовке первой сессии Верховной Рады Украины 8-го созыва Владимир Гройсман.
Читайте такжеКабмин сложил полномочия перед новоизбранной Радой
Это предложение было поддержано единогласно.
Как сообщал УНИАН, собрание коалиции поддержало кандидатуру Арсения Яценюка на должность премьер-министра Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter