Постпред Порошенко раскрыл цель переброски ВМС РФ в Черном море

Легенда пребывания российских катеров в северной акватории Черного моря – якобы защита буровых скважин, захваченных у "Чорноморнафтогаза"

В северной акватории Черного моря, "уже не скрываясь, а официально", находятся российские ракетные катера; истинная цель их пребывания отличается от заявленной.

Об этом рассказал постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин, передает "Обозреватель".

В контексте сообщения о перехвате российского малого ракетного корабля вблизи острова Змеиный постпред заметил: "Хочу отметить, что действительно российские ракетные катера на сегодня, прежде всего так называемая 41 бригада, которая базируется в Крыму, сегодня, уже не скрываясь, а официально, через сообщения в российских СМИ, находятся в северной акватории Черного моря".

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По словам Бабина, "легенда", которую используют для объяснения нахождения в этом районе таких катеров, рассчитана на "доверчивого читателя" и не имеет ничего общего с действительностью.

"Легенда их пребывания – это якобы защита буровых скважин, захваченных у "Чорноморнафтогаза". На самом деле вы же понимаете, что стрелять ракетами возле таких объектов - это изощренное самоубийство. Это газ", - напомнил постпред президента.

В этом контексте он предположил, что "их реальная цель – осуществление фактического огневого контроля территориального моря Украины у побережья Одесской и Николаевской областей".

Ранее СМИ сообщили, что самолету Ан-26, принадлежащему Военно-морским силам, удалось перехватить российский малый ракетный корабль вблизи острова Змеиный (Одесская обл.).