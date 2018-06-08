Украинская авиация перехватила российский военный корабль в Черном море - СМИ

Ан-26 якобы обнаружил судно в непосредственной близости от украинской границы.

Самолету Ан-26, принадлежащему Военно-морским силам удалось перехватить российский малый ракетный корабль вблизи острова Змеиный (Одесская обл.).

Как сообщает издание "Думская", событие произошло еще 2 июня, однако собеседник ресурса о нём рассказал лишь накануне.

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Отмечается, что Ан-26 якобы обнаружил судно в непосредственной близости от украинской границы.

"С помощью бортового радиолокатора корабль противника был обнаружен, после чего Ан-26, снизившись на предельно малую высоту, идентифицировал его как малый ракетный корабль. Перехват произошел вблизи острова Змеиный. Поняв, что он обнаружен, противник стал уходить в открытое море (...) самолет проконтролировал бегство россиянина, сделав несколько проходов вблизи корабля на малой высоте, а затем вернулся на базу в Кульбакино.", - сообщает издание.

Как сообщал УНИАН, Россия начала масштабные военные учения в оккупированном Крыму. В рамках учений средства ПВО соединения, дислоцированного в Крыму, будут задействованы в отражении ракетного удара кораблей условного противника с моря.