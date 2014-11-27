Кабмин сложил полномочия перед новоизбранной Радой
12:43, 27 ноября 2014Политика
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Премьер-министр Арсений Яценюк объявил о прекращении полномочий Кабинета министров в связи с началом работы новоизбранной Верховной Рады.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в сессионном зале парламента перед народными депутатами. "Имею честь объявить о прекращении полномочий Кабинета министров. Миссию выполнили. Прошу назначать новое правительство", - подчеркнул Арсений Яценюк.
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Он также отметил, что новоизбранная Верховная Рада проевропейская и проукраинская.
Согласно Конституции, правительство слагает полномочия перед новоизбранным парламентом. Кабинет министров, сложивший полномочия перед новоизбранной Радой, продолжает исполнять свои полномочия до начала работы нового правительства.
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