Луценко возглавил фракцию партии "Блок Петра Порошенко"
11:22, 27 ноября 2014Политика
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Народный депутат Юрий Луценко избран председателем фракции партии "Блок Петра Порошенко".
Луценко возглавил фракцию партии "Блока Петра Порошенко" / Фото УНИАН
Об этом в комментарии УНИАН сообщила народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Ольга Богомолец.
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Она отметила, что заседание фракции состоялось вчера. Среди заместителей председателя фракции также журналист Мустафа Найем.
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