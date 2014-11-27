Луценко возглавил фракцию партии "Блок Петра Порошенко"

Народный депутат Юрий Луценко избран председателем фракции партии "Блок Петра Порошенко".

Об этом в комментарии УНИАН сообщила народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Ольга Богомолец. Читайте такжеЛидеры пяти партий-победителей выборов парафировали коалиционное соглашение Она отметила, что заседание фракции состоялось вчера. Среди заместителей председателя фракции также журналист Мустафа Найем.

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