Наследный принц также отметил, что Лихтенштейн будет делать все возможное для скорейшего поиска путей мирного урегулирования конфликта на Востоке Украины.

Лихтенштейн будет поддерживать Украину в ее сотрудничестве с международными организациями, в частности, ООН и ОБСЕ, и делать все возможное для скорейшего поиска путей мирного урегулирования конфликта на Востоке Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом сегодня во время встречи с председателем украинского парламента Андреем Парубием заявил наследный принц Княжества Лихтенштейн Алоиз, который впервые находится с официальным визитом в Украине.

«Мы будем поддерживать взаимодействие на международном и двустороннем уровне в сотрудничестве с ООН и ОБСЕ, в отстаивании принципов международного права. Маленькие страны могут иметь более убедительную роль в воздействии на решение проблем», - сказал принц Алоиз, выразив обеспокоенность ситуацией на Донбассе, а также надежду на скорейшее урегулирование конфликта.

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Он также отметил, что его страна готова оказать необходимую гуманитарную помощь и помощь в процессе проведения реформ, адаптации украинского законодательства к европейским нормам и сделать все, что в их силах.

«Между нашими странами много связей на культурном, художественном уровне, в сфере развития свободной торговли существует много проектов. Мы готовы рассмотреть возможности заключения соглашения об избежании двойного налогообложения», - сказал он.

Также, по его словам, Княжество Лихтенштейн обсуждает направления, как активизировать сотрудничество и содействовать бизнесу и инвестициям, укреплять культурные отношения.

Принц Алоиз также высказался за принятие кодекса поведения на международной арене, согласно которому бы преступления, такие как массовое убийство или агрессия против страны осуждались международным уголовным судом. «Внедрение этого кодекса поведения поддерживают многие страны, необходимо принятие уголовного международного суда. Такие стандарты положат конец международной преступности и будут действовать как сдерживающий фактор», - подчеркнул он.