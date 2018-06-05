Скандал в Кропивницком: депутаты отказались выступать на украинском, один назвал его "жлобским языком"

Депутаты Подольского совета выступают на русском.

5 июня проходило заседание 21-й сессии Подольского районного в г. Кропивницком совета. На заседании зарегистрировались 25 народных избранников.

Перед депутатским корпусом выступила депутат от ВО "Свобода" Елена Яцун, которая зачитала обращение от группы депутатов Верховной Рады относительно принятия Антиолигархического пакета коренных преобразований, передает "Утренний город".

Читайте такжеПорошенко подписал указ о начале десятилетия украинского языка

После зачтения к ней обратился с уточнениями депутат от "Оппоблока" Александр Пустовой, который заявил о том, что юридически неправильно называть государство Россию Московией и кто такие депутаты Подольского совета, чтобы решать такие глобальные вопросы.

Сам Пустовой выступал на русском. Елена Яцун ответила, что депутаты районного в городе совета являются представителями общины и имеют право требовать справедливости для своих избирателей.

Присутствующая на сессии депутат Фортечного районного в г. Кропивницком совета Елена Скочко с места заметила депутату от "Оппоблока" о том, что он должен выступать на государственном языке, а не на языке оккупанта. На что некоторые народные избранники начали возмущаться: "Русский язык понимает каждый!".

В ответ Скочко отметила, что депутаты и чиновники в государственных органах должны выступать только на украинском. На что депутат от "Батькивщины" Андрей Силивейстров высказался: "Это жлобский язык, все разговривают одно слово так, одно - так". И все же Александр Пустовой перешел на украинский.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету министров Украины внедрить в установленном порядке сертификационный экзамен по украинскому языку для лиц, которые подают ходатайство о принятии гражданства Украины.