Европейский суд рассмотрит «дело Авакова»

Адвокат верит в положительное решение суда.

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению заявление сына министра внутренних дел Арсена Авакова о незаконности его задержания НАБУ. Об этом сообщил адвокат Александра Авакова Александр Лысак.

«2 июня я получил документы о том, что ЕСПЧ принял дело к рассмотрению. Конечно, решения еще нет, но у нас есть поводы для оптимизма. Ведь уже в этом году было два прецедента с положительным решением Европейского суда в отношении двух граждан Украины — Евгения Корнейчука и Анатолия Макаренко», — отметил Лысак.

Адвокат также рассказал об основных резонах, побудивших его подзащитного обратиться в ЕСПЧ.

«Александр Аваков был задержан в квартире. Он не пытался скрыться от следствия, поэтому причин применять статью 208 УПК не было. Ее применяют, когда человек пытается выехать за границу или есть основания полагать, что он может это сделать. У моего подзащитного такого намерения не было. НАБУ запросто могло провести обыск в его квартире, он этому не препятствовал. Поэтому мы верим в положительное для нас решение ЕСПЧ», — подчеркнул адвокат.

Напомним, что в этом году Европейский суд по правам человека удовлетворил иски бывшего заместителя министра юстиции Евгения Корнейчука и экс-главы Таможенной службы Анатолия Макаренко, обязав Украину выплатить им компенсации в размере 6,5 и 10 тысяч евро соответственно. Оба истца подавали в ЕСПЧ иски о незаконном задержании украинскими правоохранительными органами.