Украинцы прошли маршем в польском Перемышле - их встретили антибандеровским баннером (фото)

В Перемышле по случаю праздника украинской национальной памяти прошла ежегодная украинская процессия.

3 июня по улицам Перемышля прошла традиционная ежегодная процессия, приуроченная к празднику украинской национальной памяти.

Праздничные мероприятия начались с молитвой в Кафедральном соборе УГКЦ св. Иоанна Крестителя в Перемышле. После этого участники прошли шествием на кладбище в селе Пикуличи, где состоялась панихида, возложение цветов и общественное вече, передает "Польское радио".

Отмечается, что шествие, как и в прошлом году, охраняло много полицейских.

Впрочем, без напоминания от поляков не обошлось, передает "Громадське радіо". Трое людей принесли с собой баннер с надписью: "Соседи украинцы, предостерегаем, достаточно лжи и достаточно молчания. Никаких символов и знаков бендеризма и УПА на территории Польши". Люди, которые держали этот баннер, не сопровождали колонну, а только стояли вдоль дороги, по которой шли участники марша. Поэтому до конечной точки – украинского военного кладбища дошли без инцидентов.

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Мероприятия в Перемышле связаны с чествованием памяти интернированных воинов и старшин Армии Украинской Народной Республики и пленных воинов Украинской Галицкой Армии. Они из-за ужасных бытовых условий и эпидемии тифа в 1918-1919 годах умерли в лагере возле села Пикуличи (ныне это территория города Перемышль), где их и похоронили на Украинском военном кладбище. В групповых могилах похоронены ориентировочно 2000 пленных и интернированных воинов и старшин УГА, Армии УНР, в двух братских могилах покоится 47 украинских патриотов, воинов и старшин УПА.

Организатором торжеств является Перемышльское отделение Объединения украинцев Польши и прихожане Кафедрального собора УГКЦ св. Иоанна Крестителя в Перемышле. Традиционно к проведению торжеств присоединяется оркестр Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Участие в празднике принимает украинская община Перемышля, а также делегации из Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей Украины: представители власти, духовенства и общественности.

Напомним, два года назад, 2016-го, в Перемышле польские националисты напали на шествие по случаю праздника украинской национальной памяти.