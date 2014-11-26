Ромпей допускает возможность федерализации Украины

Об этом говорится в заявлении председателя Европейского совета Хермана ван Ромпея.

"Со времени принятия минских договоренностей 5 сентября о прекращении огня имеем 1000 погибших. Я уже не называю это прекращением огня. Новый такой режим постигнет подобная участь, если все останется так как есть", - отметил он, сообщает Украинская правда.

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"Необходимо комплексное решение для Украины, чтобы это была децентрализованное или федерализированное государство", - заявил Ромпей.

Ключевую роль, по его мнению, играет то, что Украина должна сблизиться с Европейским Союзом, в соответствии с пожеланиями большинства ее населения, а также установить правильные отношения с Россией, с которым она разделяет общую историю, культуру, язык.

Председатель Европейского совета также призвал к возвращению политического доверия в диалоге между сторонами. В частности, он выступил за круглый стол в формате "Осло 1993" между ключевыми игроками.

В противном случае, по его мнению, последствия украинского кризиса для Европы могут быть такими же, как в случае балканских войн.

Напомним, ранее за федерализацию Украины высказывался министр экономики Германии, лидер немецких социал-демократов Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel), который высказался за "разумную концепцию федерализации" Украины.