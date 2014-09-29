Порошенко: Никакой федерализации - Украина будет соборной



Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью на телеканале 1+1, показанном в воскресенье вечером.

”Я могу вас заверить, что ни вопрос суверенитета, ни территориальной целостности, ни независимости Украины не стоят на повестке дня. Украина есть и будет единым государством. Никакой федерализации, Украина будет соборным и унитарным государством”, - подчеркнул глава государства.

В то же время, отвечая на вопрос о ранее замороженных конфликтах на территории бывшего СССР, Порошенко отметил, что причиной этого стало отсутствие диалога и то, что каждая из сторон думала, что ”нужно воевать до победного конца”.

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”Я могу сказать из собственного дипломатического опыта, что Приднестровье, Абхазия, Осетия, Нагорный Карабах и другие замороженные конфликты существуют десятилетиями по двум причинам: первая позиция - сразу же не был установлен диалог, который бы позволил быстро и оперативно предложить хотя бы выход из сложившейся ситуации, каждый думал, что надо воевать до победного конца. Это привело де-факто к появлению государственных формирований, которые раскололи страны”, - подчеркнул Порошенко.