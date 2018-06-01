Стало известно, кто охраняет Бабченко

Управление госохраны не охраняет российского журналиста Аркадия Бабченко, покушение на жизнь которого предотвратили украинские спецслужбы.

Российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко охраняет Служба безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей сообщил журналистам.

Отвечая на вопрос, кто обеспечивает охрану Бабченко, он сказал: "Служба безопасности Украины".

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Как сообщал УНИАН, украинские спецслужбы предотвратили покушение на российского оппозиционного журналиста Бабченко, который проживает в Киеве, и провели 29 мая спецоперацию по инсценировке его убийства.

По данным СБУ, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали украинца, который получил 40 тыс. долларов за организацию преступления. Организатор предложил бывшему участнику АТО за 30 тыс. долларов убить журналиста и передал задаток в размере 15 тыс. долларов. Правоохранители задержали организатора покушения, который сообщил о планах устранения 30 человек на территории Украины. Также организатор по заданию российских спецслужб должен был нелегально приобрести оружие для закладки баз на территории Украины.

В организации покушения подозревается Борис Герман - исполнительный директор украинско-немецкого СП «Шмайсер» - единственного негосударственного предприятия по производству оружия в Украине. 31 мая Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и применил к Герману меру пресечения в виде содержания под стражей.