Украинский министр заявил, что Москву невозможно перевоспитать - только сжечь

По словам украинского министра, целью России всегда было разрушение всего, что нельзя подчинить, понять или украсть.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян отреагировал на убийство в Киеве журналиста Аркадия Бабченко, подчеркнув, что Кремль и Москву невозможно перевоспитать.

"Кремль и Москву невозможно изменить или перевоспитать - только сжечь", - говорится в его сообщении в Facebook.

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По словам Омеляна, цель империи варваров - разрушить все, что они не способны покорить, понять, украсть; убивать десятками миллионов и врать без остановки.

"Концлагеря по всей империи и уничтожение инакомыслящих, которые вырвались из их тенет, во всех городах планеты. Ледорубы в Мексике, яд в Париже, Праге, Лондоне, Берлине. "Случайные" смерти и банальные пули убийц", - написал глава Мининфраструктуры.

"Возможно, отдельным западным политикам все еще нравится пожимать потную от крови руку кремлевского карлика. И им очень повезет, если московские орды опять не выбьют последние остатки иллюзий на пока что спокойных европейских улочках", - добавил Омелян.

Как сообщал УНИАН, известного российского журналиста, военного корреспондента и писателя Аркадия Бабченко застрелили на пороге дома, в котором он жил (Днепровский район Киева) вечером 29 мая. Полиция проводит расследование.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке заявил, что Москва всегда считала Бабченко своим врагом. По словам министра, еще рано делать выводы о том, кто стоит за убийством, но Россия причастна к аналогичным преступлениям в прошлом.

Обновлено. Позже стало известно, что Бабченко жив, а его убийство было инсценировано СБУ.