Нормативно-правовую базу для проведения выборов на Донбассе надо доработать - посол Франции при ООН

Дипломат призвал разработать план организации местных выборов в максимально спокойных условиях.

Нормативно-правовую базу для проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые оккупированы российскими боевиками, надо доработать.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке заявил постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делатр.

Дипломат объявил совместное заявление от двух стран-участниц переговоров в "нормандском формате" - Франции и Германии.

В частности, он подчеркнул, что долгосрочное урегулирование ситуации на Донбассе будет зависеть от политических и экономических мероприятий, которые предстоит реализовать.

"Значительный прогресс, которого добилась украинская власть за последние три года в плане политических договоренностей в рамках Минских соглашений, мы отмечаем, но при этом необходимо доработать нормативно-правовую базу для проведения местных выборов в некоторых райнах Донецкой и Луганской областей, и разработать план их организации в максимально спокойных условиях", - заявил Делатр.

Также он заявил, что Франция и Германия выступают с инициативой воплощения конкретных мер для улучшения жизни на Донбассе, и в частности, гарантировать право на пенсию, направить миссию экспертов по экологическим вопросам.

Посол заявил, что обе страны продолжат поддерживать население Донбасса, которое страдает в результате конфликта на востоке Украины, а также аннексии Крыма.

"Наши усилия в рамках "нормандского формата" - это выражение нашего стремления облегчить страдания жителей и заложить прочную основу для устойчивого мира на всем европейском континенте", - заявил Делатр.