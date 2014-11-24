Депутаты узнают свои места в новоизбранной Раде за день до первого заседания

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге глава этой группы Владимир Гройсман.

Он отметил, что заседание подготовительной депутатской группы состоится в 11 часов.

“Что касается рассадки (речь идет о размещении депутатов в сессионном зале ВР - УНИАН), то сейчас идет работа технической группы. И я считаю, что этот вопрос будет урегулирован - оно не является таким важным, но, вместе с тем, должен учитывать позиции всех фракций, которые будут работать в парламенте”, - сказал Гройсман.

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“Группа работает, и я думаю, что в среду будет утвержден уже вопрос рассадки в зале для проведения в четверг заседания первой сессии Верховной Рады”, - отметил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, ранее представитель «Блока Петра Порошенко» в подготовительной депутатской группе Юрий Луценко заявлял, что была достигнута договоренность о сокращении количества комитетов в новом парламенте до 25.

По его словам, если раньше в парламенте действовали 30 комитетов, то «после обоснованного анализа и ряда предложений было принято решение объединить ряд комитетов со схожими функциями».

«Это было компромиссное решение всех политических партий, представленных в новом парламенте», - сказал политик.