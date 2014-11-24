Украина может одновременно подать заявки на вступление в ЕС и НАТО – Грибаускайте

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в Киеве.

Президент Литвы напомнила, что членство в НАТО могут получить страны, которые достигли успеха в развитии демократии, верховенства права, защиты прав человека, и отвечают "всем тем ценностям и элементам, которые на практике являются теми же самыми, которые необходимы для того, чтобы получить членство в Европейском Союзе. И в этом случае важное значение приобретает то, что вы должны двигаться в реализации процесса глубинных реформ".

Только те страны, которые имеют демократическое правление и ответственные в проведении реформ, а также "те же самые условия, в определенной мере которые необходимо достичь, чтобы можно было получить членство в Европейском Союзе, будут соответствовать тому, чтобы получить членство в НАТО, и таким образом это означает, что вы должны работать, вы должны сделать много домашней работы, и это является непростым процессом. Почему это так? Потому что любая страна, которая будет осуществлять такие усилия и проводить реформы, будет соответствовать тому, чтобы стать членом НАТО", - сказала Грибаускайте.

Читайте такжеВопрос вступления Украины в НАТО будет решаться на референдуме - Порошенко

В этой связи она подчеркнула, что ни одна страна не может вмешиваться во внутренние дела Украины, чтобы диктовать, какое направление во внешней политике Украина может выбирать, особенно, по ее словам, это касается соседних стран. "Только украинский народ может решать", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, парафировано 21 ноября Коалиционное соглашение четко определяет курс Украины на вступление в НАТО. Ранее Порошенко заявлял о намерении подать заявку от Украины на членство в ЕС в 2020 году.

Сегодня, 24 ноября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина будет членом НАТО, если выполнит критерии и если этого захочет. „Двери остаются открытыми. Мы так решили. Я был на саммите в Бухаресте, когда мы решили, что Украина будет членом (НАТО). Это решение остается в силе, если Украина выполнит критерии для членства и если она этого захочет”, - заявил Столтенберг.

В то же время, в Министерстве иностранных дел РФ хотят получить гарантии невступления Украины в НАТО после ее отказа от внеблокового статуса.